Si stavano recando nelle campagne di Settimo per spegnere un incendio, quando, per cause ancora da accertare, il Land Rover della protezione civile di Soleminis si è capovolto sulla statale 387 all'altezza dell'incrocio per Dolianova, vicino alla cantina sociale.

Nell’incidente due volontari sono rimasti feriti, soccorsi dagli uomini del 118 e trasferiti uno al Brotzu e l'altro al San Giovanni di Dio entrambi in codice rosso. Non sarebbero però in pericolo di vita.