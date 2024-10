L'autobotte che stavano usando per spegnere un incendio a Siliqua nel Sulcis si è ribaltata e l'autista e l'operatore dell'Agenzia Forestas che doveva domare un rogo sono rimasti lievemente feriti.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in località Campanasissa vicino alla diga di Bau Pressiu. I due sono stati trasportati nell'ospedale Sirai di Carbonia e in serata sono stati dimessi con una prognosi di 15 giorni per contusioni.

I due si sono avvicinati al luogo dell'incendio con un "Bucher Bu200", una particolare autobotte. Il mezzo a causa di un cedimento del terreno si è inclinato e poi si è ribaltato.

Gli operatori sono stati soccorsi mentre l'autobotte è stata recuperata più tardi. I vertici dell'Agenzia Forestas hanno formulato un augurio di pronta guarigione ai due operatori.