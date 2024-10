Un 27enne originario di Iglesias è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso dopo un grave incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Statale 125, al chilometro 95.

Il giovane era alla guida di un autocarro carico di materiale ferroso quando a un certo punto il mezzo si è ribaltato ed è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lanusei, i carabinieri di Tertenia per i rilievi e un’ambulanza emergenza Areus del 118 ma per il 27enne è stato necessario il trasporto in elisoccorso a causa delle gravi ferite riportate.