Un 54enne, alla guida di una Fiat Punto bianco, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

L’incidente è avvenuto, intorno alle 13:40, al chilometro 19,500 della SS 131, nel territorio comunale di Monastir.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e della sede stradale, e il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure all’uomo per poi trasportarlo all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.