Questa mattina una donna di 34 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla strada lago Flumendosa - Gairo taquisara.

Per cause in corso di accertamento, una Citroen C3 si è ribaltata sulla carreggiata. La conducente ha riportato una grave contusione al petto.

Prontamente soccorsa da una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei e dal personale Sanitario del 118, si trova ora ricoverata all'ospedale di Lanusei.

Sul posto i Carabinieri di Gairo.