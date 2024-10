Stamattina a Castiadas, in località “Ortisceddus”, i carabinieri della Stazione di Muravera sono intervenuti sulla Strada provinciale 18 all'altezza del km 22 + 200, dove era stata segnalata la presenza di un autoveicolo ribaltato nella cunetta a bordo carreggiata.

I militari hanno innanzitutto verificato che all'interno dell'abitacolo e nelle aree circostanti non vi fossero feriti. Poi hanno indagato per risalire al proprietario del mezzo. Gli operanti hanno così individuato un 35enne di Iglesias residente a Torino, barman professionista. Nel frattempo che i Vigili del fuoco del Distaccamento di San Vito intervenivano per ricondurre l’auto sulla sede stradale, il proprietario del mezzo è stato rintracciato presso gli alloggi riservati ai dipendenti di un importante residence della zona, nel quale attualmente lavora.

Dopo il pericoloso incidente avvenuto alle prime ore del mattino, riferiscono i carabinieri, l'uomo si sarebbe allontanato autonomamente dalla zona. Si era a suo dire ripromesso di andare a recuperare l’utilitaria in un secondo tempo. I carabinieri hanno cautelarmente richiesto l’intervento di un’ambulanza dei volontari del 118 di Muravera che, fornite le prime cure al protagonista del sinistro, che appariva comunque stare bene, lo ha condotto presso l’ospedale San Marcellino di Muravera per ulteriori controlli.