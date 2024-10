Ha lasciato guidare il proprio quad, marca honda rincon trx 650, a un 20enne senza patente, perché mai conseguita, che si è più volte cappottato con il mezzo finendo la sua corsa su una recinzione.

L’incidente è avvenuto lo scorso 2 settembre.

Nei guai, questa mattina, sono finiti R.T.R. 54enne, nato in Germania, ma residente a Triei, proprietario del quad, denunciato per il reato di lesioni personali stradali gravi, e N.L., turista russo di 20 anni in vacanza a Triei, ai quali è stata elevata una multa di 3.800 euro per guida senza patente, incauto affidamento e guida senza casco.

Il giovane, a seguito del sinistro, ha riportato lesioni “politrauma con ematoma subdurale e focolai contusivi multipli corticali” con prognosi riservata.