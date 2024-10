Si allungano i tempi per la conclusione dei lavori di riqualificazione del tratto di strada della statale 292 che collega la 131 a Oristano. Il cantiere aperto a febbraio è praticamente fermo dall'inizio dell'estate, quando i lavori sono stati interrotti per consentire lo spostamento di alcuni tubi dell'acquedotto oristanese da parte di Abbanoa.

La speranza che il cantiere potesse riprendere in queste settimane è svanita ieri dopo che il gestore idrico ha comunicato alla Provincia, appaltatrice dei lavori, che non è ancora pronta ad avviare l'intervento richiesto.

Ora la Provincia sta valutando la possibilità di eseguire in prima persona l'intervento di spostamento dell'acquedotto, ma ormai è certo che la scadenza del mese di aprile 2016 fissata per la fine dei lavori di riqualificazione dell'ingresso Nord di Oristano non potrà essere rispettata.