Gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile hanno arrestato un 23enne cittadino della Repubblica di Guinea, di 23 anni, perché in trovato in possesso di un passaporto falsificato a lui intestato.

Il giovane guineano si era presentato nella mattina di ieri presso gli sportelli dell’Ufficio per l’Immigrazione e per gli Stranieri, per presentare l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato, iter che comprende da parte del cittadino straniero – richiedente – anche l’esibizione di un documento di identità valido.

Il ragazzo ha esibito all’operatore dell’Ufficio Immigrazione della Questura, incaricato di istruire la pratica, un passaporto della Repubblica di Guinea, riportante la data di emissione risalente a circa tre anni fa. Il poliziotto, però, ha subito dubitato sulla sua autenticità, accorgendosi della presenza di alcune anomalie, visibili a colpo di un occhio esperto.

Infatti, il documento non era del tipo biometrico e mostrava una differenza tra la perforazione delle prime 4 pagine interne e le rimanenti; inoltre, non erano presenti gli elementi di sicurezza visibili alla luce ultravioletta e non presentava la pellicola con degli ologrammi visibili tramite raggi UV.

Tali alterazioni sono state verificate attraverso un controllo più approfondito, effettuato insieme agli investigatori della Squadra Mobile, i quali hanno accertato il possesso del documento falso valido per l’espatrio e per questo hanno tratto in arresto il giovane.

Mentre nella mattina di oggi lo straniero sarà presentato all’udienza direttissima, prosegue il lavoro dei poliziotti per gli accertamenti sull’attività di falsificazione e l’individuazione di ulteriori soggetti coinvolti.