La società attuale si trova costantemente a confronto con i problemi generati dall’inquinamento.

Negli ultimi decenni, uno degli argomenti più dibattuti è proprio quello riguardante il comportamento dell’essere umano verso la tutela per l’ambiente e la propria salute.

In quest’ottica, una delle imprese fortemente sensibile a questi temi, leader al livello regionale per quanto riguarda il recupero, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti speciali, è Novambiente di Sassari.

“Concordi con l’importanza di una sempre più crescente coscienza ecologica e tutela ambientale – ci spiega il titolare della società, Giovanni Giuseppe Orani - poniamo tale consapevolezza come elemento essenziale di tutti i nostri servizi e attività relative al recupero, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali”.

La necessità da parte delle imprese e dei privati di eliminare particolari scarti, bonificare serbatoi e cisterne, è all’ordine del giorno. Il modo in cui i rifiuti pericolosi e non, vengono smaltiti, influisce in modo sostanziale sull’ecosistema. Per questo, la politica aziendale di Novambiente gestisce in modo rigido il proprio operato, seguendo rigorosi accorgimenti e normative vigenti in materia, perché la corretta gestione dei rifiuti significa meno pericoli per l’ambiente e per la salute umana.

Ogni caso viene da loro analizzato con cura e attenzione poiché “ogni situazione è a sé”. Il servizio offerto, oltre all’intervento diretto, comprende consulenza e messa in sicurezza degli ambienti.

Abbiamo parlato con il dottor Orani al quale abbiamo posto queste domande:

- Si possono trasformare i rifiuti da problema a risorsa?

“Sì, certo. I rifiuti, non tutti, sottoposti a trattamento dalla semplice riduzione volumetrica fino ad altre lavorazioni più complesse, affinché rispondano alle caratteristiche e condizioni necessarie, possono essere recuperati ed utilizzati per sostituire i materiali normalmente usati per svariate produzioni; basti pensare che i pneumatici vengono triturati, differenziati e trasformati per la produzione di campi da calcio sintetici, piste di atletica, oppure addizionati nel bitume per rendere l'asfalto più aderente ed elastico, inoltre gli oli esausti vengono distillati per estrarre olio che ha ancora potere lubrificante.

- Cosa si intende per recupero dei rifiuti?

“Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia generale.”

- Qual è l’innovazione che propone Novambiente?

“Il costante confronto con gli operatori del settore di altre imprese, anche al livello nazionale, permette di creare una rete crescente di sviluppo. Negli ultimi tempi, anche grazie a questa modalità di pensiero, ogni anno raddoppiano le utenze. Inoltre, nella maggior parte dei casi, chi chiama per usufruire dei servizi in questione, sono privati ed aziende e se pur in minoranza anche enti pubblici.”

- Quali sono i vantaggi per chi decide di chiedere l’intervento di Novambiente

Novambiente è un’azienda sempre al passo con i tempi, lo dimostra la continua formazione a cui vengono sottoposti i collaboratori. Gli aggiornamenti sulle metodologie per lo smaltimento dei rifiuti, permette di conoscere tutte le innovazioni di questo settore. Attraverso un’analisi della specificità commerciale del singolo rifiuto, l’azienda risponde con estrema competenza ad ogni necessità, assicurando sempre tempestività e professionalità ed offrendo un servizio completo in tutta la Sardegna.

- Nel territorio regionale quale tipologia di intervento è più richiesta?

“La consulenza per la gestione dei rifiuti speciali, il successivo smantellamento e trasporto ed infine il recupero; sono questi i maggiori casi di cui necessitano gli utenti che si rivolgono ad un’azienda di questo tipo. Anche l’amianto e l’eternit sono due pesanti realtà con cui è necessario confrontarsi.”

- Quanto amianto c'è ancora in Sardegna?

“Tanto più di quanto si pensi”

Quanto tempo può trascorrere tra il primo contatto con il cliente e la realizzazione del servizio?

“Generalmente dopo la sottoscrizione dell’offerta passano mediamente cinque o sei giorni prima dell’intervento.”

Quali sono i progetti futuri per l’azienda?

“Uno dei progetti futuri per l’azienda è quello di ampliare l’attività e i servizi seguendo gli sviluppi della green-economy, con l’obiettivo di contribuire ulteriormente alla tutela dell’ambiente.”

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’azienda Novambiente:

Indirizzo e-mail: info@novambiente.net

Sito Internet: www.novambiente.net

Indirizzo azienda: Via Predda Niedda n°04, Sassari 07100