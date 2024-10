Si sono smarriti in una zona particolarmente impervia nel Gorroppu, dove stavano facendo un’escursione, non riuscendo più ad orientarsi per ritrovare la strada del rientro.

Due turisti di nazionalità tedesca, un uomo di 50 anni e una donna di 45, sono così stati salvati dai Vigili del Fuoco di Nuoro, a seguito della richiesta di soccorso giunta alla Sala Operativa del Comando Provinciale.



Il Comando ha attivato un imponente dispositivo inviando immediatamente sul posto una squadra operativa composta da esperti SAF (Speleo Alpino Fluviale), una squadra del distaccamento di Tortolì e un Elicottero del Reparto Volo, ma le condizioni meteo particolarizzate da nebbia fitta e pioggia intensa, oltre al terreno impervio, hanno reso le ricerche molto difficoltose tanto da non permettere all’elicottero di proseguire le operazioni.



Sul posto, grazie all’autorizzazione pervenuta dalla Direzione Regionale Sardegna sono state inviate ulteriori 11 unità esperti SAF giunte da tutti i Comandi della Regione oltre ad un ulteriore squadra del distaccamento di Tortolì, arrivando quindi ad un dispiegamento di 16 uomini che per tutta la notte e in condizioni meteo avverse, hanno operato senza sosta in stretto contatto con la sala operativa provinciale che coordinata dal Funzionario di Guardia, ha seguito le operazioni per tutta la loro durata.



I due, molto stanchi e infreddoliti sono stati raggiunti e soccorsi dalle squadre VF intorno alle ore 4,30 e sono stati trasportati in una zona accessibile all’elicottero del Reparto Volo che alle ore 8,30 si è alzato in volo giungendo sul posto e prelevando i due per poi consegnarli ad un’ambulanza del 118 che li attendeva presso l’elisuperficie dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.



L’intervento tempestivo e il grande dispiegamento di uomini del Comando di Nuoro ha evitato il peggio alla coppia di turisti.