In Sardegna

I Carabinieri della Stazione di Olbia Poltu Quadu sono intervenuti all'interno della scuola cittadina “Maria Rocca”, attualmente chiusa per lavori di manutenzione a seguito dell'alluvione del 2013, per un normale servizio di controllo per la prevenzione dei reati quando hanno udito dei forti rumori provenire dall'interno della struttura e hanno verificato di cosa si trattasse.