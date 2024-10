Da ieri pomeriggio (29 novembre), il Comune di Sennori ha una nuova Giunta. Il Sindaco Nicola Sassu ha deciso di ridistribuire le deleghe nel rispetto degli accordi programmatici che erano stati definiti in occasione delle elezioni comunali del 5 giugno 2016.

L’obiettivo è per il primo cittadino, quello di «Garantire una crescita politica e amministrativa a tutti i componenti del gruppo di maggioranza».

Mario Tonio Satta sarà il vice sindaco e assessore con deleghe all'Urbanistica, Manutenzioni, Agro, Edilizia privata; Giovannino Mannu, assessore con deleghe alla Polizia municipale, barracelli, rapporti con le associazioni, Patrimonio; Antonella Piana, assessora con deleghe al Verde, Ambiente, Decoro urbano ed Elena Cornalis, assessora con deleghe alla Cultura, Archeologia, Agricoltura, Attività produttive, Turismo.

Sassu terrà le deleghe al Personale, Protezione civile, Programmazione, Bilancio e Servizi sociali. «Il quinto assessore che dovrebbe completare la Giunta è, secondo gli accordi, in quota Pd, e il sindaco ha nominato Antioco Lampis, «Il quale – si legge nella nota del Comune – non ha ancora accettato l’incarico. Se Lampis e il Pd – prosegue il comunicato – non scioglieranno le riserve entro la settimana, il sindaco nominerà il quinto componente della Giunta scegliendolo fra gli assessori uscenti, in modo da non rallentare l’attività amministrativa e rispettare il mandato elettorale di governo affidatogli dai cittadini».