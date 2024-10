La Polizia ha denunciato ieri a Cagliari un 40enne P.E. per i reati di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, guida senza patente e giuda in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacente.

Intorno alle ore 15:00 una pattuglia ha notato in Viale Elmas un’autovettura sospetta che effettuava repentini e ingiustificati cambi di corsia.

Gli Agenti hanno fermato il veicolo e controllato il conducente.

L’uomo con il braccio sanguinante ha spiegato alla polizia di avere appena assunto eroina per via endovenosa. La siringa utilizzata era nei sedili anteriori dell’auto.

Gli operatori hanno effettuato i primi accertamenti dai quali è emerso che lo stesso era privo di patente di guida in quanto mai conseguita e che l’autovettura era priva di copertura assicurativa.

Inoltre, all’interno di un marsupio i poliziotti hanno trovato un coltello della lunghezza di 16,5 cm, quattro arnesi tipo stappa bottiglie con punte limate (strumenti spesso utilizzati per commettere effrazioni) e un coltello multiuso tipo svizzero. Sul tappeto poggiapiedi, sono stati rinvenuti un cacciavite e una grossa lima, entrambi con tagli alterati per modificarne l’utilizzo in arnesi atti allo scasso.

Si tratta purtroppo del secondo intervento di questo tipo effettuato dagli Agenti della Polizia Stradale nell’ultimo mese.