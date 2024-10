Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto in località Monti Mannu, nei pressi della Cantina Ferraris, a Villacidro, per soccorrere un escursionista. L'uomo, P.R. di 53 anni, era impegnato in un’escursione guidata, quando nella fase di rientro si è procurato una sospetta frattura che ne gli ha consentito di proseguire.

Raggiunto dai tecnici del turno di guardia attivo (ESA-Equipe di Soccorso Alpino) e da diverse altre unità provenienti dalle stazioni di Cagliari e del Medio Campidano, allertate alle ore 18:20 dai Carabinieri della locale stazione, all’infortunato è stato prima immobilizzato l’arto e poi il 53enne è stato caricato su una barella portantina per essere trasportato sino ai mezzi del Soccorso Alpino, in quanto le condizioni della viabilità non consentivano l’avvicinamento dell’ambulanza.

Il soccorso si è concluso alle 21:30.