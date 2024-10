I carabinieri della Compagnia di Sassari hanno denunciato in stato di libertà F.S., 39enne sassarese, accusato di possesso di segni distintivi contraffatti ed usurpazione di titoli o di onori.

Le indagini, portate avanti dai militari e coordinate dalla Procura di Sassari, erano partite in seguito alla pubblicazione su un noto social network di alcune foto che ritraevano il soggetto in divisa da poliziotto.

Insospettiti dal contesto, i carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti ed approfondimenti volti a verificare se effettivamente l’uomo fosse in forza alla Polizia di Stato.

Secondo quanto riferito, le indagini svolte hanno consentito di appurare come in realtà il 39enne fosse dipendente di una ditta che si occupa di smaltimento di rifiuti e che non avesse nulla a che fare con alcuna forza di polizia.

La Procura di Sassari ha emesso conseguentemente un decreto di perquisizione presso la sua abitazione, eseguita dai carabinieri della Stazione di Sassari. Gli esiti dell’attività avrebbero confermato quanto sospettato e cioè che F.S. custodisse presso la propria abitazione una divisa, svariati berretti, un cinturone, un paio di manette e, cosa ancor più preoccupante, una pistola Beretta in plastica priva di tappo rosso, apparentemente identica a quelle in uso al personale delle forze di polizia.

Tutti segni distintivi indossati con disinvoltura nelle foto postate online.