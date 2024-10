I Carabinieri della Stazione di Tertenia, al termine di una repentina ed efficace attività d’indagine, hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei per il reato di truffa un 35enne originario di Sinnai, già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi reati.

L’episodio in questione risale al 19 luglio scorso quando, fingendosi un corriere espresso adibito alla consegna di merci, il soggetto campidanese ha consegnato ad un 50enne di Tertenia il monitor di un computer in nome e per conto di una vicina di casa della vittima. Nella circostanza, il truffatore riusciva a farsi consegnare la somma di 240 Euro, riferendo al malcapitato che tale somma gli sarebbe poi stata restituita dalla sua vicina di casa cui il monitor era destinato.

Poco dopo, il 50enne si avvedeva del raggiro poiché la vicina non era in attesa di alcun monitor. Le immediate indagini dei Carabinieri si sono basate sull’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dell’abitazione. Dopo aver individuato il soggetto e le sue generalità, i militari hanno provveduto ad effettuare il riconoscimento fotografico da parte della vittima che ha confermato l’identità del soggetto. Il 35enne, denunciato in stato di libertà, dovrà ora rispondere del reato di truffa.