La comunità di Meana Sardo si prepara ad onorare il patrono San Bartolomeo. Quest’anno l’organizzazione dell’evento, nel paese dal cuore aperto e generoso, vede collaborare insieme la leva del sessantacinque e quella del novanta.

I festeggiamenti avranno inizio domenica 23 agostocon l’offerta del cero votivo e con il tributo ad Adriano Celentano proposto dallo spettacolo “Lui e gli amici del Re”.

Il programma religioso entra nel vivo delle sue funzioni lunedì 24 agosto con la messa solenne e la processione lungo le vie del paese, in programma per le 18.30. In serata spazio alla musica e al cabaret con lo show dell’inviato di Striscia la notizia in Sardegna Cristian Cocco, che sarà accompagnato dalla tribute band “Certe notti”. Nell’ultimo giorno di festa spazio alle tradizioni dell’isola con canti e balli.

Alle ore 22 avrà inizio, infatti, la gara a chitarra che vedrà come protagonisti alcuni degli interpreti più rappresentativi della Sardegna. Franco Denanni, Salvatorangelo Salis e Daniele Giallara, accompagnati dalla chitarra di Giuliano Pinna e dalla fisarmonica di Graziano Caddeo, intrecceranno le voci per dar voce alla memoria del tempo.