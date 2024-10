Un bambino di 10 anni di Sassari è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata in seguito a un banale incidente di cui è rimasto vittima la sera di Natale mentre giocava con degli amichetti.

Il ragazzino si trovava in via Donizetti, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, e scorrazzava insieme ai suoi coetanei in un'area verde.

A un certo punto la sua corsa è stata interrotta da un fil di ferro teso, sistemato a mezza altezza, che l'ha ferito all'altezza del collo e ne ha provocato la caduta. Gli altri bambini, che abitano in zona e conoscevano il pericolo, l'hanno evitato abbassandosi poco prima. Lui invece, ignaro di tutto e complice anche l'imbrunire, non si accorto del filo e ci ha sbattuto contro. Soccorso e accompagnato in ospedale, è stato visitato e subito dimesso. Durante la notte, però, la situazione è precipitata e il ragazzino stamattina è stato riportato d'urgenza in ospedale, dove ha subito un intervento per la rimozione di ematomi.

La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta, intanto la polizia municipale ha messo sotto sequestro l'area in cui è avvenuto l'incidente. Si tratta di un palazzo comunale, quel fil di ferro apparteneva alle misure di delimitazione del cantiere per i lavori di rifacimento della facciata.

Gli investigatori hanno interrogato i responsabili dell'impresa incaricata e i competenti uffici comunali, per capire se vi siano responsabilità e in capo a chi. Sequestrata anche la cartella clinica della prima visita effettuata subito dopo l'incidente. Si punta a verificare se i sanitari abbiano sottovalutato la gravità di quanto accaduto.