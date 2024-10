Un giovane di Bono, per cause in corso di accertamento, si è ferito a una gamba nelle campagne del paese. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 di Bono, ma considerata la zona impervia e l’impossibilità del ragazzo di camminare, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Partito dalla base di Alghero, l’elicottero ha recuperato il giovane per poi trasportarlo all’ospedale San Francesco di Nuoro.