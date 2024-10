Una turista austriaca di 62 anni è stata soccorsa a Cardedu.

La donna mentre era in escursione, insieme al marito e ad altri due amici in vacanza in Ogliastra, è caduta rovinosamente procurandosi una frattura scomposta del piede sinistro.

La turista, una volta individuata grazie alle coordinate geografiche fornite dagli amici, è stata soccorsa dal personale dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei, stabilizzata nella barella e portata a valle, dove attendeva l'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'ospedale di Lanusei.