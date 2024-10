Certe vite conservano più a lungo la memoria delle stagioni, soprattutto quando le attraversano con la leggerezza di un sorriso discreto.

Si è spenta nella martedì scorso all’età di 103 anni tzia Maria Marongiu, madre del giornalista Attilio Loche. Abitava a Teti, il luogo che le ha dato i natali e nel quale ha lungamente vissuto accanto al marito Giovanni Loche, morto nel 2010, 5 mesi prima di festeggiare i 100 anni e con il quale aveva condiviso 70 anni di matrimonio.

La coppia è stata per diversi anni una delle più longeve della Sardegna. Tzia Maria nel 2012 si era recata a votare per il rinnovo dell’Amministrazione locale e per uno spiccato senso del dovere a 101 anni.