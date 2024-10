Si è spento all’età di 82 anni l’ex sindaco di Cagliari Mariano Delogu.

Ex senatore prima con Alleanza Nazionale nel 2001 e poi con il Pdl nel 2008, Delogu, che era malato da tempo, ha ricoperto per due mandati consecutivi anche la carica di sindaco di Cagliari, nel 1994 e nel 1998, primo sindaco di centrodestra del capoluogo.

Nel 1999 rifiutò, inoltre, la candidatura alle elezioni regionali come leader del centrodestra per la carica di presidente della Regione per non tradire la fiducia dei cittadini cagliaritani che lo avevano riconfermato primo cittadino.

Ma è stato anche coordinatore regionale del Pdl in Sardegna dal 2009 fino al 2011. Avvocato di professione, nel 2000 Delogu era stato eletto vicepresidente della Fgci di cui era consigliere nazionale.

Appassionato sportivo è stato inoltre presidente del Cagliari Calcio dal 1976 al 1981, nonché giudice dell'Uefa.