"Ha rappresentato la memoria storica di Stintino, l'identità del paese", così parla il sindaco di Stintino Antonio Diana, ricordando la signora Gavina Barabino, morta nei giorni scorsi a 102 anni.

"Discendente da una famiglia di pescatori e operai di Camogli che avevano abitato sull'isola dell'Asinara - si legge in una nota diffusa dall'amministrazione comunale -, nonostante avesse vissuto per anni alla Pedraia con la famiglia, la signora Gavina ha sempre avuto Stintino nel cuore. E qui era tornata 50 anni fa".

"Ha custodito parte della storia del nostro paese - spiega il primo cittadino - così come i tanti anziani che ancora vivono nel nostro paese".

La signora Gavina si è spenta circondata dall'affetto delle figlie, dei 12 nipoti, e da un piccolo esercito di 10 pronipoti. Nei giorni scorsi Stintino ha perso anche un'altra anziana, a pochi mesi dal compimento dei 100 anni, la signora Lillina Santandrea. "Per noi un rammarico, vista l'emergenza sanitaria, quello di non aver celebrato per loro un funerale come da tradizione, con la partecipazione e l'organizzazione anche della nostra Confraternita", ha concluso il sindaco.