È morta attorno alle 19 di ieri, 3 novembre, la signora Maria Carrus, ultracentenaria di Nurri. Aveva 103 anni e per tutta la vita aveva lavorato come panificatrice. Ad appena 14 anni iniziò a preparare il pane in famiglia. Da allora fece di quell'arte un mestiere, organizzando numerosi corsi e laboratori nel suo paese.

Gerardo Piras, esperto di panificazione dell'ERSAT, le dedicò un libro dal titolo "Saludi e Trigu".

Una fede profonda ha accompagnato la nonnina per tutta la propria esistenze. Domani pomeriggio, alle 15, verranno celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale di San Michele.