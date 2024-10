Sono tanti i giovani sardi che in queste settimane si sono laureati dal salotto di casa. L’emergenza sanitaria ha tenuto gli studenti lontano dalle facoltà. Niente sfarzo, niente folla o coriandoli all’uscita dell’aula magna.

Ieri è toccato a Marina Calzoni di Baunei: la ragazza, in videoconferenza, ha conseguito la laurea magistrale in Management e monitoraggio del turismo sostenibile. Gli auguri dell’amministrazione comunale: “Congratulazioni Marina e tanti cari auguri per una brillante carriera. Ad maiora”.