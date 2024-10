Ha un nome e un cognome il pirata della strada che sabato sera, intorno alle 23, è piombato con la sua Ford Fiesta contro una Fiat 600, parcheggiata in doppia fila in viale La Playa, a bordo della quale c’era una ragazza 27enne di Sestu.

Il giovane, di 25 anni, di Capoterra, del quale per ora non sono state rese note le generalità, si è volontariamente costituito ai Carabinieri della locale stazione di Capoterra, raccontando ciò che era successo: “Sono stato io a causare l’incidente in viale La Playa …. Ho avuto paura per quello che ho fatto e ho continuato a guidare senza fermarmi… “.

Forse qualche bicchiere di troppo, forse il timore di risultare positivo all’alcoltest, fatto sta che ora la sua ‘bravata’ gli costerà caro. Oltre alla denuncia penale alla Procura della Repubblica, la Polizia Municipale di Cagliari (che ha eseguito i rilievi di legge del sinistro), gli notificherà di persona tutta una serie di sanzioni amministrative del codice della strada da pagare.

Fortunatamente la ragazza, rimasta sotto shock dopo l’impatto, non ha riportato lesioni o ferite gravi o lievi durante la visita al pronto soccorso del Marino: condizione che per ora non aggraverà sulle responsabilità del giovane investitore.