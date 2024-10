Ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica assessoriale e di vicesindaco di Alghero Antonello Usai, con una lettera indirizzata al sindaco Mario Bruno e all'Udc che sarà protocollata lunedì all'apertura del Protocollo generale del Comune.

"La decisione, al fine di non incidere sulla credibilità e trasparenza delle istituzioni pubbliche, così da difendermi davanti agli organi competenti della Magistratura nella quale confido e che farà piena luce e giustizia su questa dolorosa vicenda".



LA VICENDA GIUDIZIARIA



(di Gian Mario Sias) (ANSA)

Assegnare la gestione delle strutture sportive comunali a società facendo risparmiare le casse pubbliche e consentendo ai cittadini di usufruire dei molti impianti in stato di abbandono. Sulla carta era questa l'idea promossa dal comune di Alghero con un bando indetto lo scorso autunno.

In realtà, secondo i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Sassari e il pm Cristina Carunchio, almeno in un caso le buone intenzioni hanno lasciato il posto alle cattive pratiche.

Gli investigatori hanno appurato che la gara per il campo di calcio di Maria Pia, con annessa pista di atletica, è stato gestito in modo da favorire l'Associazione polisportiva dilettantistica di Antonello Cuccureddu 1969, di cui è presidente l'ex campione della Juventus, di 68 anni, algherese.

Quel campo gli è stato concesso in gestione per sei anni, ma secondo il Noe di Sassari il vicesindaco e assessore comunale dell'Urbanistica e dello Sport, Antonello Usai, ha abusato delle proprie funzioni per condizionare l'attività di Giovanni Salvatore Mulas, dirigente del settore, e Giovanni Salvatore Chessa, dipendente comunale, rispettivamente presidente e segretario della Commissione che ha assegnato il campo a Cuccureddu.

Per l'accusa hanno indirizzato le loro scelte a favore della sua polisportiva, maggiorando i punteggi, falsificando i verbali di gara e omettendo di indicare le operazioni realmente avvenute, senza rispettare i principi di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Per Antonello Usai, Giovanni Salvatore Mulas e Giovanni Salvatore Chessa il gip di Sassari, Michele Contini, ha disposto gli arresti domiciliari.

Per il vicesindaco l'accusa è di induzione indebita a dare o promettere utilità, per Mulas e Chessa le ipotesi sono turbativa d'asta e falso ideologico e materiale commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici. Ma di turbativa d'asta sono accusati anche Antonello Cuccureddu ed Efisio Balbina, assicuratore, nipote dell'ex calciatore e segretario della società dilettantistica.

Gli investigatori ritengono che i due avessero concordato con i due componenti della Commissione di visionare la documentazione amministrativa e tecnica della società prima del deposito e della presentazione delle altre offerte. Cuccureddu e il giovane parente sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora ad Alghero.