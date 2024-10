Poteva finire male per l'uomo che nel pomeriggio di ieri si è denudato in spiaggia, al Poetto di Cagliari. L'esibizionista ha addirittura iniziato ad accarezzarsi le parti intime davanti alla folla di bagnanti. I presenti, infuriati, hanno subito attorniato l'uomo minacciandolo. A innervosire particolarmente i bagnanti il fatto che non lontano dall'uomo vi fossero famiglie con bambini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Guardia di finanza, evitando che la situazione degenerasse.

L'uomo è stato identificato, si tratta di un 49enne cagliaritano già noto alle forze dell'ordine. Per lui è scattata la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.