Non si fermano i controlli della Polizia locale di Sassari per il rispetto delle norme sul contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Oltre 70 quelli effettuati ieri dagli agenti che hanno anche denunciato 5 persone. Due di questi pare avessero fatto di una via centrale della città un punto di ritrovo per fumare e chiacchierare.

Dopo la segnalazione di uno dei cittadini che li vedeva quotidianamente, una pattuglia li ha colti in flagrante mentre, riferiscono, fumavano e guardavano un video sul cellulare per strada.

Altri tre, invece, in un'altra via del centro, per non essere stati in grado di giustificare la loro presenza in strada. Uno, riferiscono gli agenti, ha detto che stava andando in farmacia ma non è stato in grado di dimostrarlo.