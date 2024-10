L’appuntamento è per stasera con la finale della quarta edizione del Concorso nazionale a premi per attori The X Actor.

Il concorso ideato dalla compagnia teatrale i Barbariciridicoli è stato presentato in diverse serate nei comuni del centro Sardegna di Oliena, Oniferi, Olzai e Ottana. Nelle serate veniva presentato uno spettacolo unico con 7 concorrenti sempre diversi e provenienti da tutta Italia, che per accedere alla Finale si sono contesi i voti della giuria popolare (10 spettatori) e della giuria tecnica (l’attrice Lia Careddu, l’attore Federico Careddu e i registri Enzo Parodo e Tino Belloni). Gli attori hanno inoltre presentato un pezzo teatrale a tema e genere totalmente libero della durata massima di 8 minuti.

Dalle 18.00 saranno diversi gli eventi che accompagneranno il pubblico sino alle 20.30, ora della finale. Prima la Mostra-Mercato di produttori e artigiani locali, seguita dalle 18.30 con Abluzioni teatrali, ovvero l’esposizione di opere sul teatro dello scultore Roberto Ziranu.

Dalle 19.00 ci sarà l’accoglienza agli spettatori con Comare Vardetta & CO a cui seguirà la finale del Concorso, con i 7 finalisti che si contenderanno il primo posto e il montepremi.