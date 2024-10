Nel mondo della notte, i locali da divertimento vanno e vengono. C'erano le discoteche a tre piani e i pubs dalle luci sfolgoranti frequentati a seconda della moda del momento.

Uno in particolare, senza fronzoli e limitato all'essenziale, sembrava eterno. Eppure anche per “Pizza 74”, la storica pizzeria di via Dante, la serranda si chiuderà definitivamente il 23 dicembre.

I clienti abituali si chiedevano quando la titolare sarebbe andata in pensione e chi avrebbe proseguito nell'attività. La risposta è arrivata dalla stessa Bastiana Laconi ai microfoni di Youtg.net: “Il lavoro è diminuito moltissimo, le tasse sono tante e il locale non è di mia proprietà ma pago un affitto mensile di 2300 euro per 37 metri quadri e con questi costi non riusciamo più a mantenere l'attività

Con una pizzetta in una mano e una birra nell'altra, tre generazioni di cagliaritani e non solo, si ritrovavano nel marciapiede antistante. Dal 1969, Bastiana ha preparato pizzette al taglio, margherita e capperi, per tutti. Se fosse possibile svolgere un sondaggio, sarebbe difficile trovare qualcuno che non si è mai servito dalla mitica signora di Esterzilli.

Sono lontani gli anni in cui la Polizia Municipale lottava contro le macchine in doppia fila. Sono ricordi indelebili quelli in cui Bastiana redarguiva gli indimenticabili Onofrio Pitzianti e Antonello Satta e i tanti avventori ubriachi. Nella sua pluriennale attività, alla piccola pizzaiola non le è mai mancato il coraggio. Dava del lei a tutti, giovani e meno giovani e le sue birre, talvolta, erano l'ancora di salvezza per i meno agiati.

Augurarle una serena pensione è il minimo che si possa fare.