Si chiamava Augusto Bruno, di 49 anni, originario di Simaxis, l'agente di polizia penitenziaria che ha perso la vita ieri sera nell'assurdo incidente sulla Sassari-Alghero, vicino al bivio per l'Argentiera.

Dopo aver completato un servizio di scorta all'aeroporto di Alghero, la guardia stava facendo rientro al carcere di Bancali, dove lavorava come responsabile del parco mezzi.

La Fiat Bravo su cui viaggiava da solo in direzione di Sassari è stata centrata in pieno da una Honda Hornet che andava verso Alghero e che, dopo uno scontro con una Up Volkswagen sulla ricostruzione del quale sono impegnati gli agenti del Comando provinciale della Polizia stradale assieme ai Carabinieri della Compagnia di Sassari e i vigili del fuoco di Alghero, ha rimbalzato sull'asfalto e ha scavalcato la barriera new jersey, senza lasciare scampo alla sfortunata vittima.

Subito dopo l’incidente la statale 291 è stata anche chiusa temporaneamente al traffico della Nurra per consentire le operazioni di soccorso del 118, e il ripristino della viabilità da parte delle squadre dell'Anas.

Nella foto: L'agente di polizia penitenziaria Augusto Bruno