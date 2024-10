Per un nuovo Coro Polifonico Maschile si cercano voci che possano entrare a far parte della nuova formazione.

Per partecipare, fanno sapere gli organizzatori, non c’è bisogno di voci esperte, ma di persone che hanno il piacere di cantare e di divertirsi. Coloro che sono interessanti possono partecipare al primo incontro che si terrà giovedì prossimo, 9 novembre, alle ore 20:15 in via del Redentore 234.