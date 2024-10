Ieri sera a Cagliari i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, unitamente ai colleghi della Stazione di Pirri, su indicazioni della centrale operativa di via Nuoro che aveva ricevuto una segnalazione, sono intervenuti in viale Monastir, dove un 52enne in evidente stato di alterazione psicofisica, si sarebbe barricato all’interno della propria abitazione, non permettendo l’uscita da casa della propria madre convivente di 86 anni e del fratello 47enne residente a Quartucciu.

I militari, approfittando del fatto che la porta fosse stata leggermente aperta per una qualche distrazione, sono riusciti a introdursi all’interno dell’abitazione e a porre rapidamente in sicurezza la persona in crisi, ammanettando l'uomo prima che potesse abbandonarsi a qualunque reazione inconsulta, in attesa dell'arrivo del personale sanitario.

Poco dopo, sul posto è intervenuto il 118 che, con il consenso dello stesso interessato ormai collaborante, lo ha trasportava per le valutazioni mediche di competenza presso l’ospedale Santissima Trinità, da dove lo stesso si sarebbe allontanato poi spontaneamente senza farsi visitare.