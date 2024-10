Tutto è pronto per la 6^ edizione dell'Ultratrack Supramonte Seaside (UTSS) di Baunei. L'evento, organizzato dal C.L.O.U., è in programma dall'11 al 13 ottobre. Il 12 settembre alle ore 17 si terrà la conferenza stampa presso i locali della Sala conferenze Garipa, in viale Pedras a Santa Maria Navarrese. In quell'occasione verrà illustrato il programma completo dell’evento.

Ad aprire l'evento il saluto delle autorità, fra cui il sindaco del Comune di Baunei e Santa Maria Navarrese Salvatore Corrias. Alle 17:30 Massimo Monni illustrerà la cronistoria dell'UTSS Baunei e il piano di pubblicizzazione, main sponsor, sponsor locali e la lista dei top runner. Poi sarà Matteo Casula a presentare il programma 2019 dell'evento, percorso e sicurezza.

All'edizione 2019 dell'Ultratack parteciperà anche il campione in carica dell’Ultra Trail World Tour Pau Capell, diversi atleti della nazionale italiana, e un team di top runner nazionali e internazionali,

Sarà ancora Matteo Casula a illustrare le prospettive future della manifestazione. Seguirà un rinfresco per tutti gli ospiti presenti.