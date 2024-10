Lieto fine per due minorenni che si erano allontanati da una casa famiglia della provincia di Nuoro che li ospita.

Sono stati i militari della Stazione Carabinieri di Lula, durante un servizio dedito al controllo del territorio, a notare i due giovanissimi ragazzi che camminavano lungo la strada Statale 131 DCN, all’altezza del bivio Lula/Dorgali, in direzione Siniscola.





I Carabinieri hanno fatto dunque salire sulla macchina i ragazzi poi accompagnati in caserma per sapere il perché fossero in quel tratto di strada. I due coetanei sono stati rifocillati dai Carabinieri della Locale Stazione e successivamente affidati ai responsabili della struttura.