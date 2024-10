Il 17 gennaio scorso si era allontanata volontariamente dal una comunità terapeutica dell’hinterland cittadino, dove stava scontando una condanna di anni 8 e mesi 8 per omicidio doloso.

La donna, Sabrina Glino, 51enne originaria di Sassari, è stata fermata nel pomeriggio di sabato dalla Polizia via Dei Cinquini a Cagliari. Dagli accertamenti effettuati, come riferito dagli agenti, è risultata essere sottoposta a regime di detenzione domiciliare. Per questo è stata accompagnata in Questura.

Completati gli atti di rito, la donna è stata tratta in arresto per evasione e trattenuta in Questura in attesa di essere condotta all’udienza direttissima prevista nella mattina di oggi.