Si terrà a Nuoro, venerdì 8 aprile alle ore 18:00, un incontro - dibattito per spiegare le ragioni del “Si” al referendum contro le trivelle.

Tutti i sardi saranno infatti chiamati a votare il 17 aprile prossimo sulla possibilità, per le piattaforme già operative, di poter continuare a estrarre gas e petrolio solo fino alla fine delle concessioni in atto o invece fino all’esaurimento del giacimento.

L’evento, organizzato dal Comitato NoNucle della sezione di Nuoro si terrà in via Manzoni 57/a e prevede un dibattito su ciò che negli ultimi periodi sta’ dividendo il nostro paese sulla possibilità di togliere le trivelle in difesa del territorio e dell’ambiente.

L’incontro, accompagnato dalla proiezione di alcune diapositive, sarà tenuto dall’Ingegnere Bustianu Compostu e dal Dottor Nicola Culeddu e coordinato da Franceschino Nieddu.