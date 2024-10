Questa notte, alle 2 circa, a Quartu Sant’Elena, in via Manara, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia locale, hanno fermato tre giovani, due diciottenni e un ventenne del luogo.

I tre sono stati sanzionati, in quanto si aggiravano per le vie della città senza giustificato motivo, contravvenendo alle norme per il contenimento della pandemia.

Ciascuno di loro dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro, che si ridurrà a 280, se pagata in misura ridotta entro i cinque giorni dalla contestazione.

Nella medesima circostanza uno dei tre è stato segnalato alla Prefettura anche in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e debitamente custodito, in attesa di essere versato presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari.