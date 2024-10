Aggiornamento 27 febbraio 2022. È stato trasferito nel carcere di Bancali a Sassari Fulvio Baule, il 40enne di Ploaghe (Sassari) che ieri sera ha ucciso a colpi d'ascia il suocero, Basilio Saladino, poliziotto 75enne in pensione, e ha ferito la suocera Caterina Mancusa e la moglie, Ilaria Saladino, dalla quale si era da poco separato. Un assalto efferato compiuto per strada, davanti all'ingresso del condominio di Porto Torres dove vivono i suoceri, e davanti ai gemellini di 1 anno, figli della coppia, che al momento dell'aggressione erano con la mamma. L'omicida dopo essersi costituito ai carabinieri che gli davano la caccia ha confessato tutto, confermando i fatti che erano già stati appurati dai militari sentendo i numerosi testimoni che hanno assistito al delitto.

Baule ha aggredito con calci e pugni la moglie dalla quale si era separato dopo avere avuto due figli; il suocero e la suocera sono intervenuti in difesa della loro figlia, c'è stato uno scontro fisico con il pensionato, il 40enne ha preso dal portabagagli della sua auto un'accetta e ha ferito la moglie alla testa, ha ucciso l'ex poliziotto e ha colpito la suocera. La moglie e la suocera, entrambe in fin di vita, sono tuttora ricoverate all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le loro condizioni sono disperate. I medici le terranno in coma farmacologico per 72 ore per poi decidere se e come intervenire. L'omicida, assistito dall'avvocato Nicola Lucchi, dopo essere stato interrogato dalla pm, Enrica Angioni, alla quale ha detto si essersi difeso da un'aggressione del suocero, è stato trasferito nel carcere di Bancali.

26 febbraio 2022. Bagno di sangue questa sera a Porto Torres, dove un ex poliziotto, Basilio Saladino, è stato assassinato a sprangate dal genero. La vittima, secondo quanto ricostruito, era intervenuta per difendere la figlia dalla violenza del marito che sarebbe comunque riuscito a ferirla gravemente. Ferita in modo grave anche la moglie di Saladino, colpita a sua volta a colpi di spranga.

Il dramma si è consumato in via Principessa Giovanna, non lontano dal lungomare.

L'assassino è in fuga e gli inquirenti sono impegnati nelle ricerche sul territorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Porto Torres e del Comando provinciale di Sassari. Madre e figlia sono state trasportate a bordo di due ambulanze del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

"L'intera comunità turritana è sconvolta per quanto accaduto questa sera in via Principessa Giovanna". Con queste parole il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas esprime il sentimento della città dopo il barbaro omicidio avvenuto in serata.

"Nel manifestare la vicinanza nei confronti dei familiari delle persone coinvolte - scrive il primo cittadino - e per rispetto verso il loro dolore, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare gli eventi del carnevale dei bambini in programma domenica 27 febbraio nelle piazze del centro. È il momento del silenzio e della riflessione".