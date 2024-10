Un atto di crudeltà inaudita e a raccontarlo, sui social, è Cosetta Prontu, della Lida Sezione Olbia: “Sono stati impiccati da poco, noi ci troviamo sul posto per il recupero e l'eventuale identificazione. Due meravigliosi Amstaff, la femmina era incinta. Ci troviamo ad Olbia Mare, se qualcuno sa di chi sono vi preghiamo di contattarci con urgenza”.

“Non vogliamo aggiungere nulla a questa tragedia – scrivono i volontari attoniti - daremmo sfogo ad un oceano in piena. Chiediamo solo a chi ne ha l'autorità, di dedicare maggiore impegno e risorse al fenomeno del randagismo e degli animali vaganti sul nostro territorio. I punti chiave sono massicce campagne di sterilizzazione dei cani di proprietà e sensibilizzazione al rispetto di tutti gli animali, perchè solo con una mirata ed esaustiva informazione potremo anche noi un giorno, raggiungere lo stesso grado di civiltà di chi ha da tempo realizzato che non è necessario amare un animale per rispettarne la vita. Questi cani tra l'altro non erano randagi, questi cani sicuramente avevano un proprietario, purtroppo troppo spesso vediamo questa razza in mano ad incompetenti e persone senza scrupoli. Cani - concludono i volontari Lida di Olbia - che vengono ceduti senza microchip, l'importante è disfarsene per poche centinaia di euro. Attenti a chi affidate i vostri cani”. Contatti 3334312878 - lidaolbia@tiscali.it

(Le immagini fotografiche, della Lida Sez. Olbia, crude e abbastanza forti, sono state da noi volutamente oscurate).

VIDEO