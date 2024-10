Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Onorevole Domenico Rossi, ha partecipato oggi a Padru alla celebrazione della Giornata della Memoria.

Dopo la deposizione di una corona di alloro, sulle note della banda musicale dei Carabinieri, per rendere onore di tutti i caduti, il sottosegretario Rossi ha espresso parole di apprezzamento al sindaco di Padru, Antonio Satta, per la significativa iniziativa che ricorda la Shoah e rende onore al coraggio dei sopravvissuti.

Nel suo intervento, lo stesso sottosegretario ha quindi rimarcato "la necessità di ricordare e riaffermare i valori di giustizia, equità sociale e di pace, che sono alla base della nostra Costituzione", ha proseguito, "ricordare è un obbligo che noi abbiamo nei confronti dei giovani, del mondo della scuola, contro ogni forma di indifferenza, per non affievolire le coscienze".

"In giornate come quella di oggi, il dovere del Governo è quello di essere presente, e vicino, a tutte le comunità, anche le più piccole, del Paese", ha concluso l'Onorevole Rossi, "e, oggi, da Padru, inviamo un messaggio di pace e di solidarietà che raggiunge ogni altra località d'Italia dove si sta celebrando il Giorno della Memoria".

La cerimonia si è conclusa con la premiazione delle classi elementari e medie delle scuole di Padru che hanno realizzato degli elaborati frutto di una riflessione sul significato della Giornata della Memoria. Un ringraziamento particolare è stato indirizzato dal sottosegretario agli insegnanti.

A margine dell’evento, rispondendo alle domande dei giornalisti sul tema delle servitù militari Rossi ha confermato "l'impegno della Difesa, l'apertura al dialogo, la volontà di individuare un punto di incontro, in tutta Italia, e non solo in Sardegna, tra quelle che sono le esigenze del territorio e l'addestramento del personale delle forze armate, fondamentale per la sicurezza dei nostri militari che sono impegnati sul territorio nazionale e all'estero a servizio del paese".