San Nicolò, Simaxis, Nurachi e l'Oristanese in generale. Sarebbe stato questo il campo d'azione della presunta banda di spacciatori fermata dai carabinieri della Compagnia e del Comando provinciale di Oristano. Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari, una con l'obbligo di dimora e due con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria al termine dell'operazione "Camera Snarcy", scattata stamane.

Ai domiciliari Manuel Medda, 45 anni di San Nicolò D'Arcidano, Mario Meloni, 58 anni, Sabina Agusta Corriga, 33 anni di Siamanna, Vincenzo Sottile 34 anni di Nurachi e Sandro Pia 42 anni di Oristano. Obbligo di dimora per Alex Medda, 25 anni di San Nicolò D'Arcidano. Obbligo di firma per Jionatan Caddeo, 22 anni e Alice Erdas, 20 anni entrambi di Zerfaliu.

Buona parte di loro percepiva il reddito di cittadinanza secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri partite nel 2019 con l'arresto di un giovane noto alle forze dell'ordine, che sarebbe stato trovato in possesso di 24 grammi di cocaina e 650 di marijuana. Da quel momento i militari hanno avviato un'intensa attività investigativa con appostamenti, pedinamenti e intercettazioni telefoniche, ricostruendo una serie di episodi di spaccio di cocaina, eroina e marijuana. I carabinieri avrebbero ricostruito anche una serie di furti in appartamento commessi nella zona da parte di tossicodipendenti per recuperare i soldi da investire in droga.

L'indagine, conclusasi nell'aprile 2020 in periodo di piena emergenza sanitaria, avrebbe fatto emergere il continuo mancato rispetto anche delle misure anti-Covid da parte degli indagati. I traffici sarebbero infatti proseguiti anche durante il lockdown. Nel corso delle indagini erano già finite in manette quattro persone, 13 denunciate. Compiuto anche il sequestro di 100 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di marijuana, 15 grammi di eroina, 20 di hashish, un fucile semiautomatico, con un centinaio di munizioni provento di furto, e 15mila euro.