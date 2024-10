Nelle giornata di ieri, 22 settembre 2015, i carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno sgominato un'organizzazione criminale specializzata in furti in esercizi commerciali, distributori di carburante e in abitazioni.

Sette cittadini romeni sono stati arrestati e due sottoposti a obblighi sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere, furto, ricettazione e altre violazioni contro il patrimonio.

Sono stati documentati una ventina di furti consumati e tentati ai danni di esercizi commerciali della provincia.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 23 settembre alle ore 10.00 presso il Comando Provinciale di Sassari.