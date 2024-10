Vigili urbani, Polizia e Guardia di finanza al lavoro ieri in piazza Matteotti, proprio davanti al Municipio di Cagliari, per allontanare i migranti che da settimane stazionano e dormono in pieno centro.

L'operazione, apparsa un vero e proprio sgombero, si è resa necessaria per consentire a una ditta incaricata di effettuare la pulizia di tutta l'area.

Sono stati allontanati sia i migranti che da tempo dormivano sotto i portici o nella piazza - è stato chiesto loro di portare via anche tutti gli effetti personali - sia i venditori ambulanti, anche quelli in possesso di regolare permesso per la vendita.

L'operazione di ieri fa parte di un'ampia azione portata avanti dalle forze dell'ordine sui tanti profughi arrivati in città nelle ultime settimane.

Nei giorni scorsi gli agenti dell'ufficio stranieri della Questura, con l'intervento anche de mediatori culturali e della Caritas, hanno parlato con i migranti, identificando quelli che desiderano lasciare la Sardegna.