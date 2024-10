«Sgarbi sta evidentemente portando avanti una polemica sul nulla e ben vengano i controlli negli aeroporti come in quello di Cagliari. Se posso, vorrei però dire che mi aspetto più personale».

Sicurezza sì (per prevenire ogni eventuale situazione di emergenza), ma basta polemiche sterili sulla vicenda che ha coinvolto il critico d'arte, Vittorio Sgarbi all'aeroporto Cagliari-Elmas.

Piuttosto servirebbero più addetti al controllo e non solo: lo suggerisce il neo deputato, Salvatore Deidda, (Fratelli D’Italia), che afferma: “Fare una fila nei controlli e partire in ritardo per un dichiarato intasamento in quel settore non è proprio piacevole. Su 6 postazioni lavoravano 4 ma nei giorni di piena era prevedibile. Fossero state tutte attive non sarebbe accaduto come nei banchi per fare il check in e depositare il bagaglio. Poi – evidenzia Deidda - l'Assessore regionale ai Trasporti esulta perché hanno aumentato i voli in extremis. Dopo quasi 5 anni non sono riusciti a darci un modello di trasporti efficiente e ancora hanno il coraggio di parlare. Sabato - conclude l'esponente di Fratelli D'Italia - sarò in Friuli per incontrare gli emigrati sardi e la settimana dopo in Molise. Parleremo proprio del problema trasporti”.