In Sardegna

Si sono registrati momenti di tensione quando i funzionari di Area, l'ufficiale giudiziario, carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, polizia, Guardia di finanza e vigili urbani si sono presentati in via Schiavazzi per sgomberare l'appartamento al numero 13 occupato abusivamente dalla donna e i suoi due bambini, uno dei quali di soli tre mesi.