Nella notte scorsa, intorno all’una, un militare fuori servizio di Quartu Sant’Elena, ha notato in via Marconi alcune persone sospette a bordo di una Lancia y lanciarsi contro la vetrina del bar “La pecora smarrita”, per poi darsi alla fuga in direzione della strada statale 125.



Immediate le ricerche dei militari di Quartu Sant’Elena e di Sinnai che, intorno alle 2 di notte hanno ritrovato in via delle Primule parte della refurtiva, tra cui vari gratta e vinci e sigarette.

Dei malviventi nessuna traccia per ora, mentre i danni sono in via di quantificazione.