Questa mattina, intorno alle ore 5.30, un equipaggio della Squadra Volante è stato inviato dal Centro Operativo in Via San Benedetto, dove era stata segnalata la presenza di due giovani intenti a compiere un furto in un negozio di giocattoli.

I poliziotti giunti sul posto hanno riscontrato che la parte inferiore della porta di ingresso a vetri era stata sfondata con un martelletto sfonda-vetri. I ladri sono entrati nel negozio asportando la cassetta del registratore di cassa contenente circa 300 euro.

Gli agenti, ricevuto dettagliate descrizioni somatiche e di abbigliamento, si sono posti alla ricerca degli autori e in Piazza San Rocco hanno notato un giovane corrispondente alle descrizioni fornite.

In manette è finito un 18enne, Riccardo Orrù, cagliaritano, mentre un altro giovanissimo, minorenne, è stato denunciato. Entrambi pregiudicati, i due dovranno rispondere per il reato di furto aggravato in concorso.

Il giovane avrebbe ammesso di essere l’autore del furto permettendo agli agenti di recuperare il registratore di cassa che era stato gettato in un’aiuola.